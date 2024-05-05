05.05.2024

Музыкальное направление НЕОКЛАССИКА появилось в 20-м веке в противовес "затухающему" авангарду с его шумом, додекафонией и какофонией.









Направление неоклассика направлено на возрождение классических традиций и форм музыки. Одним из самых популярных представителей - Людовико Эйнауди, набравший невероятную популярность в наши годы.

В России в мтиле НЕОКЛАССИКА работали Сергей Прокофьев (пример - его "Классическая" симфония для оркестра), Игорь Стравинский )балет "поцелуй Феи") и другие.

Я считаю, что творческая группировка МОСТ (существует ныне в Союзе Композиторов Москвы) правильно провозгласила свою цель - построить своеобразный мост между композитором и слушателем, который был "обрушен". кстати, благодаря тому же авангарду и его какофонии.

И давайте почаще встпоминать слова Петра Ильича Чайковского о том, что - "Мелодия - душа музыки", и будем получать от музыки именно удовольствие, а не негативные эмоции и перевозбуждение, как от того же авангарда.

на фото: композитор Людмила Князева за роялем. Концерт в зале "Метрополитен"

Перейдите по ссылке ниже, чтобы прослушать неоклассическое произведение. музыка Людмилы Князевой. Птеса "Дольче" для скрипки и фортепиано. Играют Мария Ходина и Людмила Князева. Это сочинение будет исполняться на концерте в зале "Святодуховский" Санкт-Петербург 29.09.24

https://youtu.be/95m6x677O2k?si=P0vp2AJQMpDQuL-1







